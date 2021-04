Parco Adda Sud | ripartono le crociere sul fiume

Advertising

Pizzighettone (Cremona) - Sabato 1 maggio riprendono le crociere fluviali nellSud . L'itinerario, con partenza dal pontile di Pizzighettone in località Gera, prevede un giro ad anello della durata di un'ora , senza fermate intermedie, im una porzione di fiume ricca ...... Milano con il Cenacolo di Leonardo da Vinci e il Villaggio operaio di Crespi d'. Si passa poi alla Valle Camonica, con il primo sito riconosciuto dall'Unesco in Italia (1979): ilNazionale ...Pizzighettone (Cremona) - Sabato 1 maggio riprendono le crociere fluviali nell Parco Adda Sud. L'itinerario, con partenza dal pontile di Pizzighettone in località Gera, prevede u ...L’Adda per pedoni e ciclisti? A Lodi città la stanno riscoprendo in tanti, non solo nel tratto dal ponte verso il Belgiardino ma anche oltre la zona dell’ospedale. Dal parcheggio di via Massena in div ...