OSS Siciliani | click day umilia la nostra dignità di professionisti

(Di giovedì 22 aprile 2021) Protestano gli OSS: ildayladi. Sono centinaia le segnalazioni giunte in Redazione di Operatori socio sanitari della Sicilia che ci segnalano come nell’ultimo anno siano nati nelle aziende pubbliche siciliane, modalità di assunzioni nuove e offensive contro ladeiOSS. Stiamo parlando degli avvisi pubblici per incarichi di OSS per modalitàday. Questa modalità permette di selezionare il personale senza merito, infatti nessun titolo è richiesto, la carriera professionale ed esperienza personale non contano, e nemmeno tutti gli attestati specialistici acquisiti daiper accrescere il proprio bagaglio formativo, ma ...

Advertising

advgiornalista : RT @AssoCare: Protestano gli OSS Siciliani: il click day umilia la nostra dignità di professionisti. Sono - AssoCare : Protestano gli OSS Siciliani: il click day umilia la nostra dignità di professionisti. Sono -

Ultime Notizie dalla rete : OSS Siciliani

AssoCareNews.it

Protestano gli: il click day umilia la nostra dignità di professionisti. Sono centinaia le segnalazioni giunte in Redazione di Operatori socio sanitari della Sicilia che ci segnalano come nell'ultimo ...Protestano gli infermieri. Secondo il sindacato Nursind le nuove dotazioni organiche in corso di approvazione da ...Sicilia mancherebbero circa 2 mila infermieri in servizio e 2 mila trae ...20 APR - Esplode la protesta degli infermieri siciliani. Secondo il sindacato Nursind le nuove dotazioni organiche in corso di approvazione da parte delle aziende non stanno garantendo aumenti reali d ...Protestano gli OSS Siciliani: il click day umilia la nostra dignità di professionisti. Sono centinaia le segnalazioni giunte in Redazione di Operatori socio s ...