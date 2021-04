Moda uomo sostenibile, collezioni e capsule per la Giornata della Terra (Di giovedì 22 aprile 2021) Per la Moda il futuro del pianeta sta diventando sempre più un tema forte e predominante. Brand grandi e piccoli che siano si stanno impegnando con maggiore attenzione per creare collezioni utilizzando materiali naturali, riciclati, con un solo grande obiettivo finale: ridurre l’impatto sull’ambiente. Di recente One Ocean Foundation ha realizzato un'indagine in collaborazione con Sda Bocconi Sustainability Lab e il patrocinio di Camera Nazionale della Moda Italiana, che ha presentato alcune linee guida per un’industria sostenibile della Moda, sottolineando come sia necessario abbandonare la convinzione che l’impatto del settore sull’ambiente sia circoscritto alla sola fase produttiva, ma che questo interessi tutte le fasi della value chain, ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Per lail futuro del pianeta sta diventando sempre più un tema forte e predominante. Brand grandi e piccoli che siano si stanno impegnando con maggiore attenzione per creareutilizzando materiali naturali, riciclati, con un solo grande obiettivo finale: ridurre l’impatto sull’ambiente. Di recente One Ocean Foundation ha realizzato un'indagine in collaborazione con Sda Bocconi Sustainability Lab e il patrocinio di Camera NazionaleItaliana, che ha presentato alcune linee guida per un’industria, sottolineando come sia necessario abbandonare la convinzione che l’impatto del settore sull’ambiente sia circoscritto alla sola fase produttiva, ma che questo interessi tutte le fasivalue chain, ...

Advertising

lillydessi : RT @leleunz77719427: La personalità di un uomo è come una camicia bianca, ha sempre la sua eleganza e non passa mai di moda. - leleunz77719427 : La personalità di un uomo è come una camicia bianca, ha sempre la sua eleganza e non passa mai di moda. - dario_head : @GuardaStelle82 Detto ciò non tutti dobbiamo metterlo per abbattere uno stereotipo. Lo stereotipo si abbatte soprat… - saggeofferte : ARMANI EXCHANGE BACKPACK Zaino Uomo, a 68€ - SJDSaretta : RT @vogue_italia: Da Balenciaga a Off-White, le sneakers più cool della stagione! -