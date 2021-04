Isola dei famosi: ecco perchè il giovedì non è in diretta (Di giovedì 22 aprile 2021) Vediamo insieme per quale motivo il reality super seguito di Canale 5 il giovedì da qualche settimana non è più in diretta. L’Isola dei famosi nel suo appuntamento del giovedì non va più in onda in diretta come mai?Come sappiamo il reality in onda dall’Honduras va in onda per due volte alla settimana, ma solamente quella del lunedì è in diretta, perchè l’altra viene registrata. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo ed il perché di questa particolare scelta effettuata dalla rete. Isola dei famosi in differita Tra pochissimo andrà in onda un nuovo attesissimo appuntamento per quanto riguarda l’Isola dei famosi, con la conduzione dell’amata Ilary Blasi. LEGGI ANCHE ... Leggi su formatonews (Di giovedì 22 aprile 2021) Vediamo insieme per quale motivo il reality super seguito di Canale 5 ilda qualche settimana non è più in. L’deinel suo appuntamento delnon va più in onda income mai?Come sappiamo il reality in onda dall’Honduras va in onda per due volte alla settimana, ma solamente quella del lunedì è inl’altra viene registrata. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo ed il perché di questa particolare scelta effettuata dalla rete.deiin differita Tra pochissimo andrà in onda un nuovo attesissimo appuntamento per quanto riguarda l’dei, con la conduzione dell’amata Ilary Blasi. LEGGI ANCHE ...

