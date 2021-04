Inter, colpaccio dal Bayern: l’agente atteso in città (Di giovedì 22 aprile 2021) Il procuratore Fali Ramadani a Milano per parlare con l’Inter: sul piatto Maksimovic e la suggestione Jerome Boateng l’agente Fali Ramadani è atteso nei prossimi giorni a Milano, dove dovrebbe avere un incontro di lavoro con la dirigenza dell’Inter. I nerazzurri, in vista del prossimo mercato, stanno cercando di puntellare la rosa con l’inserimento di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 22 aprile 2021) Il procuratore Fali Ramadani a Milano per parlare con l’: sul piatto Maksimovic e la suggestione Jerome BoatengFali Ramadani ènei prossimi giorni a Milano, dove dovrebbe avere un incontro di lavoro con la dirigenza dell’. I nerazzurri, in vista del prossimo mercato, stanno cercando di puntellare la rosa con l’inserimento di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

fcterni : #qsvs intanto se il colpaccio fosse riuscito l'Inter avrebbe forse perso il suo scudetto! Suning non vada più dietr… - Antonio89704611 : @paolobocciarel1 Benissimo...grazie ad Agnelli i club italiani che prima contavano poco...adesso contano zero . L'… - internewsit : Torino, colpaccio salvezza: 3-1 alla Roma post Europa League - - infoitsport : Calciomercato, colpaccio a zero dalla Juve | L’Inter ha deciso -