Il numero due di Confindustria assicura che non ci sarà uno tsunami occupazionale (Di giovedì 22 aprile 2021) «Col blocco dei licenziamenti si pensa di mettere tutto il sistema sotto una bolla pensando che poi, finita la pandemia, tutto ritorni come prima. Ma non sarà così», dice il vicepresidente di Confindustria Maurizio Stirpe alla Stampa. Ieri, in occasione del tavolo al ministero del Lavoro, il numero due degli industriali ha rispedito al mittente la nuova richiesta dei sindacati di prolungare il divieto di licenziare generalizzato dopo il 30 giugno «almeno fino al 31 ottobre». Mentre da Confapi è arrivata la proposta di mediazione di arrivare al 31 agosto come data «non prorogabile». La paura è quella di uno tsunami occupazionale, soprattutto dopo che l’Istat ha già certificato la perdita di 1 milione di posti di lavoro in un anno. «Ma noi», dice Stirpe, «non abbiamo questa percezione. Per cui non ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 22 aprile 2021) «Col blocco dei licenziamenti si pensa di mettere tutto il sistema sotto una bolla pensando che poi, finita la pandemia, tutto ritorni come prima. Ma noncosì», dice il vicepresidente diMaurizio Stirpe alla Stampa. Ieri, in occasione del tavolo al ministero del Lavoro, ildue degli industriali ha rispedito al mittente la nuova richiesta dei sindacati di prolungare il divieto di licenziare generalizzato dopo il 30 giugno «almeno fino al 31 ottobre». Mentre da Confapi è arrivata la proposta di mediazione di arrivare al 31 agosto come data «non prorogabile». La paura è quella di uno, soprattutto dopo che l’Istat ha già certificato la perdita di 1 milione di posti di lavoro in un anno. «Ma noi», dice Stirpe, «non abbiamo questa percezione. Per cui non ...

