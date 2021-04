Ficarra e Picone sbarcano su Netflix: titolo e date dello show (Di giovedì 22 aprile 2021) Il duo comico siciliano Ficarra e Picone approda sulla piattaforma streaming Netflix: ecco tutte le novità sul loro nuovo progetto Dopo aver lasciato il timone di Striscia la Notizia, Ficarra e Picone approdano su Netflix. Il duo comico sarà protagonista della nuova fiction targata Netflix, intitolata Incastrati. Le riprese inizieranno nei prossimi giorni nella loro città natale, Palermo. Dopo aver lavorato per quasi 25 anni insieme, eccoli coinvolti in un nuovo progetto: la nuova serie Incastrati sarà prodotta in collaborazione con la Tramp Limited Srl, società con cui il duo ha già realizzato diversi lungometraggi per il cinema, tra cui Il primo Natale nel 2019. Non si sa ancora nulla sulla sceneggiatura, o sui possibili casting. Secondo alcune indiscrezioni si ... Leggi su zon (Di giovedì 22 aprile 2021) Il duo comico sicilianoapproda sulla piattaforma streaming: ecco tutte le novità sul loro nuovo progetto Dopo aver lasciato il timone di Striscia la Notizia,approdano su. Il duo comico sarà protagonista della nuova fiction targata, intitolata Incastrati. Le riprese inizieranno nei prossimi giorni nella loro città natale, Palermo. Dopo aver lavorato per quasi 25 anni insieme, eccoli coinvolti in un nuovo progetto: la nuova serie Incastrati sarà prodotta in collaborazione con la Tramp Limited Srl, società con cui il duo ha già realizzato diversi lungometraggi per il cinema, tra cui Il primo Natale nel 2019. Non si sa ancora nulla sulla sceneggiatura, o sui possibili casting. Secondo alcune indiscrezioni si ...

Advertising

Dr4couis : Bellissimi Ficarra e Picone - tw_fyvry : In alcune puntate di Striscia la notizia del 2014, Ficarra e Picone entrarono in studio sulle note di 'Alcohol is f… - ILOVEPACALCIO : #Netflix in giro per le strade di #Palermo ?? Ecco quando ?? - MondoPalermo : Tanta #Palermo nel serial di Ficarra e Picone, si cercano attrici 35-45enni - pippoMR : ?? Le riprese della serie che vede protagonisti Ficarra e Picone inizieranno ad aprile. A maggio gli esterni a Pale… -