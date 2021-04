Coprifuoco: fino a quando e perché? Sileri fa chiarezza (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Coprifuoco sarà in vigore fino al 31 luglio? La risposta potrebbe essere «No» o meglio «non per forza» o «ragionevolmente no». La notizia che il divieto di circolazione notturno potesse in qualche modo essere prolungato fino alle porte di agosto aveva generato un certo allarmismo. A fare da bussola al governo saranno i numeri. L'azione delle residue restrizioni, che ci saranno ancora dopo l'entrata in vigore del nuovo decreto del governo Draghi, e la progressione della vaccinazione giocheranno a favore della caduta di molte delle misure di contenimento ancora esistenti. Coprifuoco fino 31 luglio? Non sarà così Un'azione combinata che si auspica possa al più presto portare il governo a discutere la possibilità di allentamenti. A fare chiarezza su quella che sarà la strategia è una ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 22 aprile 2021) Ilsarà in vigoreal 31 luglio? La risposta potrebbe essere «No» o meglio «non per forza» o «ragionevolmente no». La notizia che il divieto di circolazione notturno potesse in qualche modo essere prolungatoalle porte di agosto aveva generato un certo allarmismo. A fare da bussola al governo saranno i numeri. L'azione delle residue restrizioni, che ci saranno ancora dopo l'entrata in vigore del nuovo decreto del governo Draghi, e la progressione della vaccinazione giocheranno a favore della caduta di molte delle misure di contenimento ancora esistenti.31 luglio? Non sarà così Un'azione combinata che si auspica possa al più presto portare il governo a discutere la possibilità di allentamenti. A faresu quella che sarà la strategia è una ...

borghi_claudio : Leggo cose sbagliate come il fatto che il #coprifuoco sia stato prorogato fino al 31 luglio. No! Il coprifuoco è pr… - NicolaPorro : Il #coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio oltre che follia è dittatura del pensiero, del buonsenso e della ragionevolezza #ioil22nonlovoglio - borghi_claudio : SEMPRE PEGGIO. A quanto pare il Quirinale ha fatto cancellare dal testo definitivo del decreto il termine del copri… - giustinik59 : RT @mellamonicolas: ???????? IL COPRIFUOCO NON È FINO AL 31 LUGLIO! Già a metà maggio ci potrà essere un allentamento. La data del 31 luglio fa… - tortell1no : Spoiler: il governo deciderà a metà maggio se proseguire con le misure, il coprifuoco non è irreversibile sebbene i… -