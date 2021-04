Chef Rubio che dice a Brumotti: “Sei un infame, troppe poche te n’hanno date” | VIDEO (Di giovedì 22 aprile 2021) Il tweet con cui Chef Rubio, cuoco e personaggio televisivo, ha attaccato Vittorio Brumotti, ciclista e inviato di Striscia la Notizia per documentare l’attività di spaccio di droga, sta facendo il giro del web: personaggi dello spettacolo, sedicenti artisti e politici lo stanno criticando. Per le parole dure con cui lo Chef ha attaccato il ciclista. Lui che – era appena uscita la notizia quando ha cinguettato sul social – era stato violentemente aggredito assieme alla sua troupe a Roma, nel quartiere Quarticciolo. Come fa di solito, era andato lì per riprendere la vendita di sostanze stupefacenti, e quando poi si è mostrato allo scoperto è stato colpito più volte. Tanto che sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri, che a stento son riusciti a frenare l’insurrezione popolare del quartiere ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Il tweet con cui, cuoco e personaggio televisivo, ha attaccato Vittorio, ciclista e inviato di Striscia la Notizia per documentare l’attività di spaccio di droga, sta facendo il giro del web: personaggi dello spettacolo, senti artisti e politici lo stanno criticando. Per le parole dure con cui loha attaccato il ciclista. Lui che – era appena uscita la notizia quando ha cinguettato sul social – era stato violentemente aggredito assieme alla sua troupe a Roma, nel quartiere Quarticciolo. Come fa di solito, era andato lì per riprendere la vendita di sostanze stupefacenti, e quando poi si è mostrato allo scoperto è stato colpito più volte. Tanto che sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri, che a stento son riusciti a frenare l’insurrezione popolare del quartiere ...

Advertising

rubio_chef : Domani me compro un ber monopattino, chiamo qualche amico mio disoccupato con la camera e me metto a gira’ per gli… - rubio_chef : Questo sei @brumottistar, il dispiacere dei pori cristi... ma la colpa non è tua, la colpa è de chi te paga, di chi… - rubio_chef : Coloni ebrei si esaltano nel condividere video in cui mostrano aggressioni, pestaggi e insulti ai danni dei nativi… - AmbrosinoSalva3 : Ammappete che compagno un vero tovarish! Brumotti aggredito, Chef Rubio: 'Infame, te ne hanno date poche. - Nicola23453287 : RT @Noiconsalvini: ++ BRUMOTTI AGGREDITO DAGLI SPACCIATORI, CHEF RUBIO CHOC: 'SEI UN INFAME, TROPPE POCHE TE NE HANNO DATE' ++ Solidarietà… -