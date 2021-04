Video di Beppe Grillo, Giuseppe Conte rompe il silenzio, ma la sua risposta non è gradita (Di mercoledì 21 aprile 2021) Giuseppe Conte ha deciso di rompere il silenzio ed esprimersi sul Video in cui Beppe Grillo difende il figlio accusato di stupro. Ha optato per la diplomazia l’ex premier Giuseppe Conte Beppe Grillo no. Il fondatore del M5s infatti ha difeso il figlio con le unghie e con i denti risultando aggressivo secondo molti. Ma ha fatto di peggio: non ha dato importanza alle parole di una donna violentata. Un grave errore per il leader di un movimento che ha sempre difeso le donne e gli abusi, come ha sottolineato Giuseppe Conte. La risposta dell’ex presidente del consiglio non è piaciuta a molti. Le parole di Giuseppe Conte ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 21 aprile 2021)ha deciso dire iled esprimersi sulin cuidifende il figlio accusato di stupro. Ha optato per la diplomazia l’ex premierno. Il fondatore del M5s infatti ha difeso il figlio con le unghie e con i denti risultando aggressivo secondo molti. Ma ha fatto di peggio: non ha dato importanza alle parole di una donna violentata. Un grave errore per il leader di un movimento che ha sempre difeso le donne e gli abusi, come ha sottolineato. Ladell’ex presidente del consiglio non è piaciuta a molti. Le parole di...

