Superlega è superflop | esce anche l’Inter Juve | i tifosi contestano Agnelli

Da Superlega a superflop, nel volge di qualche giorno il progetto affonda. Inesorabilmente. Dopo i club inglesi, nella notte fra martedì 20 e mewrcoledì 21 aprile, anche l'Inter ha deciso di fare marcia indietro. E i tifosi della Juventus hanno duramente contestato Andrea Agnelli

