Superlega, Cairo: “Marotta deve dimettersi da consigliere federale” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Urbano Cairo, all’interno di una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, ha parlato di Superlega non tralasciando un attacco nei confronti di Beppe Marotta, ad dell’Inter: “È consigliere federale, con la delega della Serie A: si deve dimettere. Agnelli ha lasciato l’Eca. Mi aspetto da Marotta un atto analogo per la FIGC. Così anche Scaroni, presidente del Milan, coerente però sul versante fondi, perché ha continuato ad appoggiarli, deve dimettersi da consigliere di Lega. Stimo Scaroni, ma occorre un passo indietro”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Urbano, all’interno di una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, ha parlato dinon tralasciando un attacco nei confronti di Beppe, ad dell’Inter: “È, con la delega della Serie A: sidimettere. Agnelli ha lasciato l’Eca. Mi aspetto daun atto analogo per la FIGC. Così anche Scaroni, presidente del Milan, coerente però sul versante fondi, perché ha continuato ad appoggiarli,dadi Lega. Stimo Scaroni, ma occorre un passo indietro”. SportFace.

Advertising

MatteoPedrosi : Ancora #Cairo: “Sembra che il progetto l’abbiano depositato il 10 gennaio, quindi come possono venire qui a parlare… - MatteoPedrosi : #Cairo: “Marotta si deve dimettere subito, non può rappresentare la Lega in FIGC. Chi ha concepito la #SuperLega st… - Corriere : Cairo: «Attentato al calcio italiano. Pensano solo ai loro interessi» - infoitsport : Superlega, Cairo: «Attentato alla salute del calcio italiano. Pensano ai loro interessi» - infoitsport : Ultime Notizie Serie A: Cairo contro la Superlega, Agnelli la difende -