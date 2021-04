Serie A | le probabili formazioni del turno infrasettimanale

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Sette partite neldella 32a giornata diA: si parte con Milan-Sassuolo alle ore 18:30. Tutte leA – Nonostante la vicenda SuperLega stia monopolizzando le attenzioni, il massimo campionato va avanti. Dopo l’anticipo tra Verona-Fiorentina che aperto la 32.ma giornata, quest’oggi si completa gran parte delcon ben 7 partite, in attesa dei posticipi di giovedì tra Roma-Atalanta e Napoli-Lazio. Milan-Sassuolo Come nello scorsoè sempre “San Siro” ad aprire le danze per questo mercoledì diA. I rossoneri vogliono continuare nella corsa Champions e nell’intento di rimanere a debita distanza dall’Inter, ...

FORMAZIONIBig match al Diego Maradona di Napoli tra l'11 di Gattuso e la Lazio di Simone Inzaghi. In palio punti molto pesanti in chiave Champions League: partenopei momentaneamente quinti in classifica con 60 ...Gattuso sceglie Mertens dall’inizio; per Simone Inzaghi vanno monitorati Escalante, Cataldi, Akpa Akpro, ma rientra Caicedo ...Nella Roma, Fonseca ripropone la formazione migliore per tentare di ridare un senso al campionato: ecco Dzeko davanti. Per l’Atalanta rientrerà Romero dalla squalifica e, verosimilmente, gli lascerà i ...