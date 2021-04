Advertising

ilNotiziarioInd : Saronno-Monza, respinta la richiesta di una Variante tra Solaro e Ceriano - ilSaronno : Città Metropolitana ha respinto la variante nord della Saronno-Monza - ilSaronno : Saronno-Monza deviata a nord, la nuova tangenzialina di Solaro fa discutere - BrianzaLimbiate : Limbiate Paderno Seveso Barlassina Misinto Bovisio Cesano Cesate Carate Monza Saronno Caronno Como Cantu Garbagnate… -

Ultime Notizie dalla rete : Saronno Monza

ilSaronno

Durante un servizio di controllo su un convoglio della linea Seregno -gli agenti della ...e non a bordo del convoglio perchè destinatario di un ordine di cattura emesso dal Tribunale di. ...... è infatti emerso che sul suo capo pendeva un ordine di cattura emesso dal Tribunale di. Per l'uomo, un 48enne, il viaggio su un treno della linea Seregno -in transito a Cesano Maderno,...SOLARO – L’osservazione proposta dal Comune di Solaro a Città Metropolitana per la realizzazione della variante nord della provinciale Saronno-Monza e del tunnel veicolare al Villaggio ...SOLARO – Un vecchio progetto riesumato nelle scorse settimane fa discutere a Solaro: quello della nuova tangenzialina a nord della Saronno-Monza, strada che, nelle intenzioni, vorrebbe ...