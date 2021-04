Pagelle Juventus Parma 3-1: Alex Sandro incontenibile, Ronaldo flop (Di mercoledì 21 aprile 2021) Pagelle Juventus Parma – Dopo il caos creato dalla Superlega, la Juventus torna a pensare al campo. Pirlo sfida il Parma a Torino. Partita che si mette subito in salita con un bel gol su punizione di Brugman. Al calare del primo tempo la pareggia Alex Sandro dopo gli sviluppi di un corner. All’inizio del secondo tempo ancora Alex Sandro fa doppietta su un bel cross di Cuadrado. Chiude l’incontro De Ligt con una bella girata di testa da calcio d’angolo. 3-1 e Parma sconfitto, Ronaldo rimane a secco. Pagelle Juventus Parma, i voti Buffon 6 – Risponde presente quando chiamato in causa. Poche colpe sul gol di Brugman. Danilo 6,5 – Ottima partita difensiva. ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 21 aprile 2021)– Dopo il caos creato dalla Superlega, latorna a pensare al campo. Pirlo sfida ila Torino. Partita che si mette subito in salita con un bel gol su punizione di Brugman. Al calare del primo tempo la pareggiadopo gli sviluppi di un corner. All’inizio del secondo tempo ancorafa doppietta su un bel cross di Cuadrado. Chiude l’incontro De Ligt con una bella girata di testa da calcio d’angolo. 3-1 esconfitto,rimane a secco., i voti Buffon 6 – Risponde presente quando chiamato in causa. Poche colpe sul gol di Brugman. Danilo 6,5 – Ottima partita difensiva. ...

