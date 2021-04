Musetti-Auger-Aliassime oggi | orario | tv | programma | streaming ATP Barcellona

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Gli undici match previstiporteranno al completamento dei sedicesimi del tabellone di singolare maschile del torneo Barcelona Open Banc Sabadell 2021 di tennis (di categoria ATP 500): tra gli ultimi incontri del secondo turno ci sarà anche quello che vedrà scendere in campo la wild card azzurra Lorenzo, che sfiderà il canadese Felixnel primo match a partire dalle ore 11.00 sulla Pista Manolo Santana., mercoledì 21 aprile, si completerà il secondo turno del singolare del torneo Barcelona Open Banc Sabadell 2021 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv in chiaro su SuperTennisTV ed in abbonamento su Sky Sport Uno ed ingratuito su supertennis.tv ed in ...

Advertising

WeAreTennisITA : Un gioco da ragazzi ?????? Lorenzo Musetti supera il primo turno del torneo di Barcellona battendo facilmente Felicia… - infoitsport : Lorenzo Musetti: 'Partita aperta con Auger-Aliassime: è il futuro del tennis, spero di esserci anche io' - infoitsport : LIVE Musetti-Auger Aliassime, risultato in tempo reale Atp Barcellona 2021: inizio ore 11.00 - PFTPronos : ???? Musetti VS Auger Aliassime ???? ??Musetti @2.00 2 % BK #TeamParieur - Adriana11100542 : RT @GeorgeSpalluto: Era già da 4 anni nel circuito Feliciano Lopez quando Lorenzo Musetti veniva al mondo. 20 anni dopo Musetti lo batte 64… -

Ultime Notizie dalla rete : Musetti Auger

Al secondo turnodovrà vedersela con un altro Next Gen, il canadese Felix- Aliassime, 20enne di Montreal, n.20 ATP e decima testa di serie. Passaggio del turno anche per Jannik Sinner ...... in campo, come detto, Fognini ma anchee Gaio che apriranno il programma dalle 11 su Sky Sport Uno:Aliassime Gaio - Rublev Munar - Tsitsipas Fognini - Zapata Miralles ...Gli undici match previsti oggi porteranno al completamento dei sedicesimi del tabellone di singolare maschile del torneo Barcelona Open Banc Sabadell 2021 di tennis (di categoria ATP 500): tra gli ult ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lorenzo Musetti: "Partita aperta con Auger-Aliassime: è il futuro del tennis, spero di esserci anche io" - Musetti-Auger-Aliassime, ATP Barcellona: programma, ...