Monte di Pietà | la protesta in piazza a Napoli | “Non vendetelo”

Napoli – Proteste per chiedere che il Monte di Pietà di Napoli non venga venduto dal gruppo Intesa San Paolo a imprenditori che vorrebbero trasformarlo in albergo. In via San Biagio dei Librai, nel centro antico di Napoli, la manifestazione è stata animata dal sindacato Cubb Salca, di lavoratori del credito e assicurativo. L'edificio del Monte di Pietà, costruito nel 1959 nel cuore del centro storico di Napoli appartiene i a Intesa San Paolo che ha degli uffici al suo interno ed avrebbe deciso di venderlo. "Ci opponiamo a questa scelta – dice Franco Di Mauro, uno degli animatori della manifestazione – si pensa a un futuro da albergo e ristorante, ma a noi interessa che questo pezzo del patrimonio della città di ...

Un albergo di lusso al posto del Monte di Pietà, a Napoli. La protesta di Italia Nostra. Oggi un presidio La possibile alienazione del Monte di Pietà a Napoli 'rischia di diventare un albergo di lusso, incontra l'opposizione di cittadini, associazioni, comitati e sindacati'. A sostenerlo Italia Nostra che annuncia per oggi alle 11 in ...

