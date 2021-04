Maskne | cosa è e come combatterla col trattamento giusto

(Di mercoledì 21 aprile 2021) La mascherina nell’ultimo anno è diventata una delle principali alleate contro il contagio da Covid-19. La indossiamo al supermercato, a scuola o all’università, al lavoro e anche all’aria aperta. Ma se da un lato ci tutela dal virus, dall’altro rischia di arrecare danni alla nostra pelle. Infatti, in alcuni casi può emergere un problema dermatologico, ribattezzato”. Il problema si verifica soprattutto in seguito ad un uso prolungato della mascherina. Le conseguenze sono di diversa entità: si parte da un invecchiamento cutaneo precoce per arrivare all’insorgenza di brufoli e altri inestetismi. Fortunatamente esistono dei trattamenti efficaci per. S.O.S.: il lato oscuro delle mascherine anti-Covid Con il termineci si riferisce all’acne da mascherina, ovvero ...

Più seriamente, la, ovvero gli inevitabili brufoli, protuberanze e sfoghi che possono apparire per l'uso continuato della mascherina, è unareale e sta capitando praticamente a tutti. ...E IMPURITÀ DA MASCHERINA Brufolini, comedoni e addirittura sfoghi acneici: capita che la ... è davvero rischioso andare in palestra durante la pandemia?dicono due studi Approfondimenti ...Stessa cosa dicasi per le sopracciglia ... Per questo, potresti dover fare dei trattamenti prima delle nozze per curare eventuale maskne, l’acne causata dalla mascherina. Per fortuna, le case ...