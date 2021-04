Lui è il figlio ed il nipote di due super vip: lo riconosci? In pochi ci riescono (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il ragazzo ha alle spalle due divorzi e tre bambini che hanno reso nonno il suo celebre padre. Mentre dal papà ha decisamente ereditato gli occhi, dal nonno ha preso invece il cognome, a differenza di suo padre che l’aveva cambiato per poter accedere al mondo del cinema senza raccomandazioni, e possiamo dire che ci è riuscito: oggi è uno degli attori più talentuosi (e pagati) di Hollywood. Tornando al figlio “d’arte”, nella sua biografia di Instagram scrive: Attore, musicista e artista marziale. Infatti tra le sue passioni ci sono anche le arti marziali, che pratica fin da piccolissimo, ha iniziato che aveva 4 anni. Il ragazzo, dopo aver fondato una band black metal chiamata Eyes of Noctum, si sta dedicando ultimamente alla recitazione. Avete capito di chi stiamo parlando? L’uomo in questione è Weston Ford Coppola, figlio del ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il ragazzo ha alle spalle due divorzi e tre bambini che hanno reso nonno il suo celebre padre. Mentre dal papà ha decisamente ereditato gli occhi, dal nonno ha preso invece il cognome, a differenza di suo padre che l’aveva cambiato per poter accedere al mondo del cinema senza raccomandazioni, e possiamo dire che ci è riuscito: oggi è uno degli attori più talentuosi (e pagati) di Hollywood. Tornando al“d’arte”, nella sua biografia di Instagram scrive: Attore, musicista e artista marziale. Infatti tra le sue passioni ci sono anche le arti marziali, che pratica fin da piccolissimo, ha iniziato che aveva 4 anni. Il ragazzo, dopo aver fondato una band black metal chiamata Eyes of Noctum, si sta dedicando ultimamente alla recitazione. Avete capito di chi stiamo parlando? L’uomo in questione è Weston Ford Coppola,del ...

