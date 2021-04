LIVE Freccia Vallone 2021 in DIRETTA | colpo di scena | caduta per Pidcock!

(Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.35 Diego Rosa e Simone Velasco sono stati appena ringlobati nel gruppo. 15.34 Anche Philippe Gilbert è finito a terra. Problemi di natura fisica per Pidcock dopo la. 15.32 ATTENZIONEIN GRUPPO! ANCHE PIDCOCK A TERRA!DI! 15.31 Adesso i corridori stanno affrontando un tratto di falsopiano prima di affrontare per la seconda volta la Cote d’Ereffe. 15.29 Prova a partire da lontano Tim Wellens! Il belga prova a sorprendere tutti. 15.28 Dopo il Mur de Huy i cinque fuggitivi residui mantengono 1’10” di vantaggio. Da dietro cominciano a muoversi le seconde linee con Mauri Vansevenant grande protagonista. 15.26 Suona la campana: segno che sta per iniziare l’ultimo giro! Fra poco si deciderà l’esito della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Freccia

... il trittico delle Ardenne si sposta in Belgio per laVallone 2021 . Mercoledì 21 aprile si ... Dalle 13su Raisport Hd, canale 57 del digitale, e in streaming su Rai.tv e Raiplay. Diretta a ......immagini di videosorveglianza acquisite era evidente che la macchina procedeva ad alta velocità doppio senso e che aveva eseguito una brusca manovra per svoltare a sinistra senza azionare la. ...Guarda Freccia Vallone event: Corsa in linea - Uomini live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.La Freccia Vallone 2021 è pronta a regalare il consueto spettacolo, anche se non ci sarà il pubblico ai bordi delle strade. Partenza da Charleroi e arrivo all’iconico Muro di Huy, blindatissimo per l’ ...