Le pagelle del Benevento – Viola e Lapadula i migliori, ancora errori in difesa (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiGenova – Il Benevento non va oltre il pareggio a Genova pur portandosi due volte in vantaggio nei primi minuti. Le pagelle dei giallorossi: Montipò 6: Sui gol paga le ingenuità dei compagni. Si comporta bene nelle uscite, soprattutto in quella su Destro alla mezzora. Nella ripresa amministra l’area e fa una buona parata su Badelj. Tuia 6: Poco più di mezz’ora con diverse buone cose, poi un problema al polpaccio lo costringe a uscire. (33’st Caldirola 6: Si piazza sul centrosinistra e se la cava bene soprattutto negli intercetti). Glik 6: Inizia da centrale, poi l’ingresso di Caldirola lo costringe ad agire sul centrodestra dove dà man forte a Depaoli sulle avanzate di Zappacosta. Gara solida e ordinata. Barba 5: Regala l’uno a uno a Pandev, gol che annulla in un soffio il vantaggio immediato di Viola. Un ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiGenova – Ilnon va oltre il pareggio a Genova pur portandosi due volte in vantaggio nei primi minuti. Ledei giallorossi: Montipò 6: Sui gol paga le ingenuità dei compagni. Si comporta bene nelle uscite, soprattutto in quella su Destro alla mezzora. Nella ripresa amministra l’area e fa una buona parata su Badelj. Tuia 6: Poco più di mezz’ora con diverse buone cose, poi un problema al polpaccio lo costringe a uscire. (33’st Caldirola 6: Si piazza sul centrosinistra e se la cava bene soprattutto negli intercetti). Glik 6: Inizia da centrale, poi l’ingresso di Caldirola lo costringe ad agire sul centrodestra dove dà man forte a Depaoli sulle avanzate di Zappacosta. Gara solida e ordinata. Barba 5: Regala l’uno a uno a Pandev, gol che annulla in un soffio il vantaggio immediato di. Un ...

Advertising

anteprima24 : ** Le #Pagelle del ##Benevento - Viola e Lapadula i migliori, ancora errori in difesa ** - Rocha496 : @pavanmassimo Capisco che i freelance non costino nulla ma immettere in rete le pagelle di tale #RosaDoro credo si… - CalcioWeb : #JuveParma, successo in rimonta del bianconeri: le pagelle - infoitsport : Le pagelle del Milan - La difesa si butta via nel finale. Il gol di Calhanoglu è da 10 - MondoBN : PAGELLE JUVENTUS – PARMA, TOP e FLOP del p -