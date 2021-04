La Superlega perde pezzi: sei soci fondatori dicono addio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Skip to content Si sfila anche l’Inter: «Non siamo più interessati» Appena nato è già finito, si potrebbe dire citando Mina. Il progetto per la Superlega perde i primi pezzi, con il ritiro dei club inglesi e il passo indietro dell’Inter, spaventata dalla minaccia di uno stop alla sua partecipazione al campionato di serie A. Resiste, invece, Andrea Agnelli, presidente della Juventus, che nonostante le proteste dei tifosi ha annunciato di voler andare fino in fondo ad un progetto che, comunque, andrà rivisto. «Fra i nostri club c’è un patto di sangue, il progetto della Superleague ha il 100 per cento di possibilità di successo, andiamo avanti – ha dichiarato Agnelli a Repubblica -. Abbiamo fiducia nella bontà della nostra iniziativa che crediamo avrà successo nel breve periodo. L’iniziativa ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) Skip to content Si sfila anche l’Inter: «Non siamo più interessati» Appena nato è già finito, si potrebbe dire citando Mina. Il progetto per lai primi, con il ritiro dei club inglesi e il passo indietro dell’Inter, spaventata dalla minaccia di uno stop alla sua partecipazione al campionato di serie A. Resiste, invece, Andrea Agnelli, presidente della Juventus, che nonostante le proteste dei tifosi ha annunciato di voler andare fino in fondo ad un progetto che, comunque, andrà rivisto. «Fra i nostri club c’è un patto di sangue, il progetto della Superleague ha il 100 per cento di possibilità di successo, andiamo avanti – ha dichiarato Agnelli a Repubblica -. Abbiamo fiducia nella bontà della nostra iniziativa che crediamo avrà successo nel breve periodo. L’iniziativa ...

