Guida turistica sbranata da un grizzly | stava pescando nei pressi del parco di Yellowstone

La Guida turistica Carl Mock, di 40 anni, è stata attaccata da un grizzly mentre stava pescando nei pressi del parco di Yellowstone. Il fatto è accaduto giovedì. Carl Mock è stato portato immediatamente d'urgenza in ospedale dove è stato sottoposto a diversi interventi, purtroppo la Guida turistica, nonostante gli interventi fossero riusciti, è deceduta a seguita di un grave ictus. Questo quanto riportato infatti dalla pagina online che ha avviato una raccolta fondi in memoria del giovane. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Mirror le autorità si sono recate sul posto per fare chiarezza su quanto accaduto durante l'attacco, qui anche loro si sono ritrovate a tu per tu con il grizzly, che ...

