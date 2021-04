Freccia Vallone 2021: un mostruoso Julian Alaphilippe batte sul Mur de Huy Primoz Roglic (Di mercoledì 21 aprile 2021) Uno spettacolo assoluto sul Mur de Huy, una sfida tra due campioni per la Freccia Vallone 2021: a trionfare, per la terza volta in carriera, è stato l’iridato Julian Alaphilippe che ha trovato il colpo del fenomeno, battendo di pochissimo Primoz Roglic. Il primo colpo di scena è arrivato prima della partenza: assente al via la squadra favorita della vigilia, la UAE Emirates di Tadej Pogacar e del campione in carica Marc Hirschi, rimasta esclusa a causa di alcuni sospetti casi di positività al Covid nei giorni scorsi. Primi chilometri come di consueto a tutta, con tanti corridori a caccia della fuga. Alla fine è riuscito ad evadere un drappello di otto uomini: Diego Rosa (Arkéa-Samsic), Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), Simone Velasco (Gazprom-Rusvelo), ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) Uno spettacolo assoluto sul Mur de Huy, una sfida tra due campioni per la: a trionfare, per la terza volta in carriera, è stato l’iridatoche ha trovato il colpo del fenomeno,ndo di pochissimo. Il primo colpo di scena è arrivato prima della partenza: assente al via la squadra favorita della vigilia, la UAE Emirates di Tadej Pogacar e del campione in carica Marc Hirschi, rimasta esclusa a causa di alcuni sospetti casi di positività al Covid nei giorni scorsi. Primi chilometri come di consueto a tutta, con tanti corridori a caccia della fuga. Alla fine è riuscito ad evadere un drappello di otto uomini: Diego Rosa (Arkéa-Samsic), Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), Simone Velasco (Gazprom-Rusvelo), ...

