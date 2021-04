Così l'università di Kamala Harris cancella i "classici" (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Howard University di Washington, università che ha formato la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, ha deciso di smantellare il corso di studi classici. Ma è polemica Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Howard University di Washington,che ha formato la vicepresidente degli Stati Uniti, ha deciso di smantellare il corso di studi. Ma è polemica

Advertising

AlumniCattolica : Il Vicepresidente Vicario @carloassi è tra gli #alumniunicatt che hanno risposto alla lettera dell’arcivescovo Mons… - sanguenelIevene : @MartyRockstar No, assolutamente non è giusto. Ma ti capisco, ho fatto solo un semestre in presenza, gli altri tre… - homeyourselff : @arianagrimmie Allora è proprio un problema dell'unimi. Io sono di Milano studio qui, ma negli anni ho conosciuto s… - itsgaiia : RT @galwaysunflower: se sei / conosci qualcuno che studia storia all’università, please interagisci con questo tweet perché parlare con qua… - G_Grizzuti : @marco_rogerio_ @danielelozzi Non ho fatto riferimento completo a Twitter bensì ad amici, parenti e colleghi di uni… -

Ultime Notizie dalla rete : Così università Carfagna: 'L'impresa del Pnrr è e deve essere un successo di tutte e tutti' Così la ministra per il Sud, Mara Carfagna (foto), che ieri è intervenuta al webinar "Il ... 'L'impresa del Pnrr è e deve essere un successo di tutte e tutti: politica, impresa, università, destra, ...

Fondazione Sodalitas, Volontariato d'Impresa: la partecipazione attiva dei dipendenti. ...capita raramente che un'esperienza riconducibile al proprio ambito di lavoro riceva un livello così ... oltre al Presidente Enrico Falck, Chiara Giaccardi, professoressa di sociologia dell'Università ...

Così l'università di Kamala Harris cancella i "classici" ilGiornale.it la ministra per il Sud, Mara Carfagna (foto), che ieri è intervenuta al webinar "Il ... 'L'impresa del Pnrr è e deve essere un successo di tutte e tutti: politica, impresa,, destra, ......capita raramente che un'esperienza riconducibile al proprio ambito di lavoro riceva un livello... oltre al Presidente Enrico Falck, Chiara Giaccardi, professoressa di sociologia dell'...