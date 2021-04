Che cosa è il victim blaming, quando la vittima diventa colpevole (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si chiama victim blaming, è la colpevolizzazione della presunta vittima. «Immaginate, per un solo minuto, di essere lei. Di accendere la tv, i social, qualsiasi sito, qualsiasi tg. E scoprire che tutta Italia, tutta Italia, sta ascoltando il potente padre di uno dei tuoi presunti stupratori, che parla del tuo stupro. Che parla di te. Di te circondata da suo figlio e i suoi amici “col pisello di fuori”. Tu al centro. E decine di milioni di italiani, amici, famigliari, colleghi, tutti, lì ad ascoltare». L’avvocata Cathy LaTorre prende il punto di vista della presunta vittima per raccontare la vicenda del video di Beppe Grillo che vuole difendere il figlio e i suoi compagni, ma lo fa attaccando la ragazza che era con loro e che ha denunciato lo stupro. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si chiama victim blaming, è la colpevolizzazione della presunta vittima. «Immaginate, per un solo minuto, di essere lei. Di accendere la tv, i social, qualsiasi sito, qualsiasi tg. E scoprire che tutta Italia, tutta Italia, sta ascoltando il potente padre di uno dei tuoi presunti stupratori, che parla del tuo stupro. Che parla di te. Di te circondata da suo figlio e i suoi amici “col pisello di fuori”. Tu al centro. E decine di milioni di italiani, amici, famigliari, colleghi, tutti, lì ad ascoltare». L’avvocata Cathy LaTorre prende il punto di vista della presunta vittima per raccontare la vicenda del video di Beppe Grillo che vuole difendere il figlio e i suoi compagni, ma lo fa attaccando la ragazza che era con loro e che ha denunciato lo stupro.

