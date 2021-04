Bottas torna in pista a Imola con le Pirelli da 18 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Bottas tramite un post su Twitter ha fatto sapere che oggi proseguirà il lavoro di sviluppo delle gomme ribassate Pirelli. I test si svolgeranno a Imola all’autodromo Enzo e Dino Ferrari, con la Mercedes W09. Valtteri ha finalmente l’occasione di tornare alla guida di una F1 dopo lo spaventoso incidente di domenica nel quale è rimasto coinvolto da George Russell. I’m back Well I never left.. @Pirellisport 2022 tyre testing today @autodromoImola #VB77 #F1 #Imola @MercedesAMGF1 @SebastianKawka pic.twitter.com/JkxFEE1D5Y— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) April 21, 2021 Bottas prova le gomme da 18 Valtteri Bottas torna al volante di una Formula 1 dopo l’incidente che lo ha visto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021)tramite un post su Twitter ha fatto sapere che oggi proseguirà il lavoro di sviluppo delle gomme ribassate. I test si svolgeranno aall’autodromo Enzo e Dino Ferrari, con la Mercedes W09. Valtteri ha finalmente l’occasione dire alla guida di una F1 dopo lo spaventoso incidente di domenica nel quale è rimasto coinvolto da George Russell. I’m back Well I never left.. @sport 2022 tyre testing today @autodromo#VB77 #F1 #@MercedesAMGF1 @SebastianKawka pic.twitter.com/JkxFEE1D5Y— Valtteri(@Valtteri) April 21, 2021prova le gomme da 18 Valtterial volante di una Formula 1 dopo l’incidente che lo ha visto ...

