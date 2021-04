Bianca Atzei | tra vecchi e nuovi amori | la vita insieme a Stefano Corti

Leggi su dilei

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Se con la sua splendida voce non ha avuto alcuna difficoltà nel conquistare milioni di persone, in amore ha dovuto affrontare sfide ardue:è ora felice accanto al suo compagno, che la accompagna in quello che è a tutti gli effetti un nuovo capitolo della suaè una talentuosa cantante, amatissima da tutti i suoi fan. Nel suo passato si celano sfide difficilissime, come quella contro i disturbi alimentari, che ha sempre combattuto con grande grinta. E anche sul fronte sentimentale ha dovuto più volte stringere i denti, rialzandosi per andare avanti. Laha avuto una splendida storia d’amore con Max Biaggi, ex campione di MotoGp che ha conosciuto nel 2015, durante una cena con alcuni amici comuni. Lui ha iniziato a ...