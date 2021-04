Amici | Gerry Scotti giudice speciale

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Per i cantanti della scuola dic’è stata una sorpresa davvero: a giudicarli in una gara di canto, infatti, è stato uno deglie dei colleghi di Maria De Filippi, ovvero. Tutti i ragazzi hanno manifestato grande entusiasmo e si sono esibiti davanti a lui. Per i cantanti dic’è stata una sorpresa davveronel daytime di oggi: a giudicarli in Articolo completo: dal blog SoloDonna