Xbox per Android e iOS: introdotte le classifiche mensili degli obiettivi (Di martedì 20 aprile 2021) L'app Xbox per Android e iOS si è aggiornata oggi introducendo le classifiche mensili degli obiettivi per un numero limitato di utenti. Cosa c'è di nuovo? Nuove funzionalità degli obiettivi Visualizza le classifiche mensili per vedere come sei valutato rispetto agli amici e dai un'occhiata agli obiettivi nelle pagine dei dettagli del gioco. Questa caratteristica verrà distribuita per il 100% degli utenti nel corso del mese. Downlaod La nuova versione dell'app Xbox per Android e iOS è disponibile al download rispettivamente su Play Store e App Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti!

