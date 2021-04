Tragedia a Cerveteri | 64enne muore mentre fa windsurf a Campo di Mare

(Di martedì 20 aprile 2021) Disgrazia ieri inper uner, che è morto a causa della sua più grande passione. E’ il tardo pomeriggio di ieri, 19 aprile, e a, sul litorale didi, uned un suo amico erano andati inper godersi il vento e la tavola. Leggi anche: Paura sulla Roma-Lido: tira fuori il coltello e minaccia un passeggero, caos sul treno In una manciata di secondi però, il passatempo si è trasformato in una: ilsi è ribaltato a causa del forte vento e vani sono stati gli aiuti del suo amico che lo ha riportato a riva tentando di soccorrerlo. Sul posto sono accorsi immediati gli operatori del 118 che le hanno provate tutte per salvargli la vita e poi gli uomini della Capitaneria di porto con i ...

I sanitari del 118 hanno fatto di tutto per rianimare il 64enne purtroppo però i tentativi sono risultati vani ...
CERVETERI - Tragedia questo pomeriggio a Campo di Mare. Un uomo di 64 anni, probabilmente colto da un malore, è morto mentre stava praticando il windsurf. Appena notato l'uomo in acqua, un suo amico,