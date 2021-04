Superlega: Semplici, non sono d'accordo (Di martedì 20 aprile 2021) "Non sono d'accordo con la Superlega". Anche l'allenatore del Cagliari Leonardo Semplici si schiera contro la scelta di costituire un "club" di super squadre a livello europeo con l'adesione delle ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) "Nond'con la". Anche l'allenatore del Cagliari Leonardosi schiera contro la scelta di costituire un "club" di super squadre a livello europeo con l'adesione delle ...

Cagliari, Semplici: 'A Udine qualche cambio. Sulla Superlega...' 'Da qui alla fine bisognerà migliorare questo aspetto - ha concluso Semplici - realizzare quattro ... Poi, sulla Superlega: 'Non sono d'accordo con la Superlega. Prenderanno le decisioni gli organi ...

Superlega: Semplici, non sono d'accordo - Calcio Agenzia ANSA Cagliari, Semplici: "Non sono d'accordo sulla Superlega" Il tecnico: "Prenderanno le decisioni gli organi deputati. Tutto questo è importante per il futuro del calcio" ...

Semplici: "Cagliari, fuori grinta e carattere, a Udine servono altri punti" CAGLIARI. La sbornia dei minuti finali da infarto contro il Parma, che hanno regalato tre punti di speranza, è passata. C'è la trasferta di Udine, domani ore 20.45, in cui i rossoblù devono concedere ...

