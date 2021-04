Recovery, quando Renzi avvertiva Conte: “Dibattito vero in Parlamento o perdiamo la dignità delle istituzioni” (Di martedì 20 aprile 2021) Se oggi Maria Elena Boschi, all’uscita dall’incontro sul Recovery Plan con il presidente del Consiglio Draghi, parla di “tempistiche decise dall’Europa”, nemmeno sei mesi fa Italia Viva usava toni e parole ben più duri. Rimarcava in ogni sede la centralità delle camere e reclamava una discussione parlamentare. Anche con attacchi diretti al governo. Basta tornare indietro al 9 dicembre. Nel Dibattito in Senato in vista del Consiglio europeo, il leader di Iv Matteo Renzi si rivolge all’allora premier Conte. “Di fronte ai 200 miliardi, o il Parlamento fa un Dibattito vero, o perdiamo la dignità delle istituzioni. Se non lo facciamo adesso, cosa ci stiamo a fare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Se oggi Maria Elena Boschi, all’uscita dall’incontro sulPlan con il presidente del Consiglio Draghi, parla di “tempistiche decise dall’Europa”, nemmeno sei mesi fa Italia Viva usava toni e parole ben più duri. Rimarcava in ogni sede la centralitàcamere e reclamava una discussione parlamentare. Anche con attacchi diretti al governo. Basta tornare indietro al 9 dicembre. Nelin Senato in vista del Consiglio europeo, il leader di Iv Matteosi rivolge all’allora premier. “Di fronte ai 200 miliardi, o ilfa un, ola. Se non lo facciamo adesso, cosa ci stiamo a fare il ...

