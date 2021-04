Paul Gascoigne, nomination a Fariba fa discutere: Giulia Salemi indignata “che schifo” (Di martedì 20 aprile 2021) L’ex calciatore Paul Gascoigne al centro della polemica per il gesto di ieri sera all’Isola dei Famosi. Le tensioni sono ormai alle stelle e Fariba Tehrani a quanto pare continua a collezionare “nemici”. Dopo il mancato saluto da parte di Valentina Persia, che non si è affatto detta pentita di non aver dato la mano... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 20 aprile 2021) L’ex calciatoreal centro della polemica per il gesto di ieri sera all’Isola dei Famosi. Le tensioni sono ormai alle stelle eTehrani a quanto pare continua a collezionare “nemici”. Dopo il mancato saluto da parte di Valentina Persia, che non si è affatto detta pentita di non aver dato la mano... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

