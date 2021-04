Mancano pochi giorni agli Oscar, in quanti la guarderanno? (Di martedì 20 aprile 2021) Né le star né le pop star ne i film sono stati in grado di impedire al pubblico di rinunciare ai programmi di premiazione quest’anno. Come sono andati i Grammy e Golden Globe? Infatti le valutazioni dei Grammy sono diminuite del 53 percento. Inoltre Golden Globe sono crollati di oltre 60. Cosa succederà? Ora, mentre Hollywood si prepara per una trasmissione televisiva degli Oscar ritardata dal coronavirus il 25 aprile su ABC, si trova di fronte allo scenario apocalittico definitivo: che il pubblico dei telespettatori è pronto tradire la serata per eccellenza dell’intrattenimento, fatta cadere accanto a spettacoli di varietà. Le conseguenze In un momento in cui l’industria cinematografica tradizionale sta combattendo per il suo primato al centro della cultura americana, inoltre con l’intrattenimento domestico che sta crescendo in popolarità e le ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 20 aprile 2021) Né le star né le pop star ne i film sono stati in grado di impedire al pubblico di rinunciare ai programmi di premiazione quest’anno. Come sono andati i Grammy e Golden Globe? Infatti le valutazioni dei Grammy sono diminuite del 53 percento. Inoltre Golden Globe sono crollati di oltre 60. Cosa succederà? Ora, mentre Hollywood si prepara per una trasmissione televisiva degliritardata dal coronavirus il 25 aprile su ABC, si trova di fronte allo scenario apocalittico definitivo: che il pubblico dei telespettatori è pronto tradire la serata per eccellenza dell’intrattenimento, fatta cadere accanto a spettacoli di varietà. Le conseguenze In un momento in cui l’industria cinematografica tradizionale sta combattendo per il suo primato al centro della cultura americana, inoltre con l’intrattenimento domestico che sta crescendo in popolarità e le ...

