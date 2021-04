Gabriel Garko: “Ares Gate? Ecco la verità” (Di martedì 20 aprile 2021) L’attore Gabriel Garko ha raccontato la sua verità in un lungo sfogo rilasciato in esclusiva al settimanale “Chi”. Dopo essersi allontanato per un breve periodo dalle scene, Gabriel Garko negli ultimi mesi è tornato ad essere di nuovo il protagonista della cronaca rosa e non solo, in particolare dopo aver preso parte al Grande Fratello Vip a sostegno di Rosalinda Cannavò e dove l’attore ha pubblicamente fatto coming out. Successivamente è stato ospitato in numerose trasmissioni televisive occupando le prime pagine dei giornali ma il suo nome è finito anche in un caso di cronaca giudiziaria il cosidetto, petrol-mafie. Stanco di quanto si è detto sul suo conto in tutti questi mese, Garko oggi, ha deciso di raccontare tutta la sua verità in una lunga intervista su ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 20 aprile 2021) L’attoreha raccontato la suain un lungo sfogo rilasciato in esclusiva al settimanale “Chi”. Dopo essersi allontanato per un breve periodo dalle scene,negli ultimi mesi è tornato ad essere di nuovo il protagonista della cronaca rosa e non solo, in particolare dopo aver preso parte al Grande Fratello Vip a sostegno di Rosalinda Cannavò e dove l’attore ha pubblicamente fatto coming out. Successivamente è stato ospitato in numerose trasmissioni televisive occupando le prime pagine dei giornali ma il suo nome è finito anche in un caso di cronaca giudiziaria il cosidetto, petrol-mafie. Stanco di quanto si è detto sul suo conto in tutti questi mese,oggi, ha deciso di raccontare tutta la suain una lunga intervista su ...

DonnaGlamour : Gabriel Garko: “Ares Gate? Ecco la verità” - Italia_Notizie : Gabriel Garko: “Mi hanno della ‘mignotta’, del gay per convenienza, del rifatto. Sono stufo” - infoitcultura : Gabriel Garko stufo degli scandali Non si scherza con la vita delle persone - FQMagazineit : Gabriel Garko: “Mi hanno della ‘mignotta’, del gay per convenienza, del rifatto. Sono stufo” - rotaruchristina : RT @rep_roma: Gabriel Garko: 'Su di me gogna mediatica. Con Ana Bettz solo rapporti professionali' [di Andrea Ossino] [aggiornamento delle… -