Elisa Isoardi | l’occhio bendato è una montatura? «Aveva firmato per 8 puntate»

(Di martedì 20 aprile 2021) Giallo sull’abbandono diall’Isola dei Famosi 2021: dietro il ritiro della ex naufraga, causato ufficialmente dall’incidente al, potrebbe esserci una verità ben diversa… Scopriamo di cosa si tratta. Leggi anche: Isola, come sta Brando Giorgi? Brutte notizie: costretto ad operarsi all”occhio per distacco della retina: perché si è ritirata? Incidente alDurante...

è stata costretta a lasciare l' Isola dei Famos i in anticipo a causa di un incidente: durante il reality un lapillo rovente le è finito nell'occhio mentre preparava da mangiare. Di qui ...'L'Isola dei Famosi' è sempre più nel vivo. Nonostante le tante polemiche e degli addii inaspettati, come quelli di Beppe Braida, Brando Giorgi ed, il reality show di Ilary Blasi va avanti anche se con risultati che si sperava fossero migliori. Infatti, nella gara di ascolti del 19 aprile il programma Mediaset non è riuscito a ...Isola dei Famosi 2021: l'incidente all'occhio di Elisa Isoardi è tutta una montatura? La naufraga avrebbe firmato per otto puntate, ...Sicuramente il nome di Elisa è stato uno dei pochi forti in quest’edizione de “L’isola dei famosi”. Elisa Isoardi è stata una delle protagoniste dell’edizione in corso de “L’isola dei famosi“. L’ex co ...