Coppa di Francia | Montpellier e la favola Rumilly - Vallieres in semifinale

Primi due quarti di finale della Coppa di Francia giocati stasera: il Montpellier, unica squadra di Ligue 1 in campo, soffre e poi vince 2 - 1 sul campo del Canet, che milita in quarta divisione.

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Francia

TUTTO mercato WEB

Primi due quarti di finale delladigiocati stasera: il Montpellier , unica squadra di Ligue 1 in campo, soffre e poi vince 2 - 1 sul campo del Canet , che milita in quarta divisione. La formazione di Der Zakarian resta ...Nel calcio nulla è scontato e quanto successo ai quarti di finale didilo dimostra. I dilettanti del GFA Rumilly Vallières , club che milita nel Championnat National 2 (il quarto livello del sistema del campionato transalpino) hanno infatti ...La formazione di Der Zakarian rimonta e vince sul Canet nonostante l'espulsione di Hilton. Tolosa eliminato da una squadra di quarta divisione ...Calcio, clamoroso risultato in Coppa di Francia: i dilettanti del GFA Rumilly Vallières battono il Tolosa 2-0 e volano in semifinale.