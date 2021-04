Clubhouse e le stanze del complotto | PARTE 1 (Di martedì 20 aprile 2021) Come detto nelle puntate precedenti, il 2020 ci ha lasciato due grandi innovazioni digitali. La prima, Twitch di cui abbiamo già parlato, e la seconda è indiscutibilmente Clubhouse. In questo caso le regole del gioco sono assolutamente innovative. Partiamo con il definirla, e dunque, l’app nata negli States è un incubatore di talk. Questa nuova app ha davvero tante proiezioni, è sicuramente un arrivo entusiasmante nel panorama dei contenuti digitali. Subito ha interessato il mondo della comunicazione, per arrivare facilmente alla politica e alla radio. Quest’ultima si è avvicinata ancora più della televisione. Più veloce di tutte al momento è stata Radio Italia che ha aperto la sua room, anche Deejay si era interessata del fenomeno fin dai primi giorni. Le regole sono abbastanza semplici. Ma ciò non esclude il binomio Clubhouse e complotti. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 20 aprile 2021) Come detto nelle puntate precedenti, il 2020 ci ha lasciato due grandi innovazioni digitali. La prima, Twitch di cui abbiamo già parlato, e la seconda è indiscutibilmente. In questo caso le regole del gioco sono assolutamente innovative. Partiamo con il definirla, e dunque, l’app nata negli States è un incubatore di talk. Questa nuova app ha davvero tante proiezioni, è sicuramente un arrivo entusiasmante nel panorama dei contenuti digitali. Subito ha interessato il mondo della comunicazione, per arrivare facilmente alla politica e alla radio. Quest’ultima si è avvicinata ancora più della televisione. Più veloce di tutte al momento è stata Radio Italia che ha aperto la sua room, anche Deejay si era interessata del fenomeno fin dai primi giorni. Le regole sono abbastanza semplici. Ma ciò non esclude il binomioe complotti. LEGGI ANCHE ...

