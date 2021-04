Cammarano | ferrovia Sa-Rc | “Costruire sinergia Comuni-Regione”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il potenziamento della trattaria Salerno-Reggio Calabria deve essere centrale nelle politiche di sviluppo delle Aree Interne. Per questa ragione, dobbiamo lavorare perché si creitra tutte le realtà rappresentative della provincia di Salerno e la, affinché ci sia unità d’intenti rispetto alla realizzazione di un’opera strategica non solo per l’hinterland, ma per l’intera Campania”. Lo ha detto il presidente della Commissione regionale speciale Aree Interne Michele, a margine dell’audizione con sindaci deidel Vallo di Diano e del Cilento e con le associazioni e i comitati rappresentativi del territorio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.