Calcio, ora è ufficiale: Asd Aurora Vanchiglia non parteciperà alla Superlega (Di martedì 20 aprile 2021) L’Asd Aurora Vanchiglia non parteciperà alla Superlega di Calcio. Lo ha reso noto con un comunicato ufficiale la società sportiva. Una risposta tra l’ironico e il polemico al Calcio dei ricchi da parte della società di Calcio popolare. Da ieri infatti il mondo del pallone non fa che parlare della nuova competizione europea fondata da 12 club, tra cui tre italiane, per migliorare i guadagni delle società rispetto agli introiti delle competizioni Uefa. “Anche l’ Asd Aurora Vanchiglia declina l’invito alla partecipazione alla Superlega annunciata ieri da 12 top club europei”, scrivono nel comunicato che vuole essere un richiamo ai valori primari ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 20 aprile 2021) L’Asdnondi. Lo ha reso noto con un comunicatola società sportiva. Una risposta tra l’ironico e il polemico aldei ricchi da parte della società dipopolare. Da ieri infatti il mondo del pallone non fa che parlare della nuova competizione europea fondata da 12 club, tra cui tre italiane, per migliorare i guadagni delle società rispetto agli introiti delle competizioni Uefa. “Anche l’ Asddeclina l’invitopartecipazioneannunciata ieri da 12 top club europei”, scrivono nel comunicato che vuole essere un richiamo ai valori primari ...

