Apple riabilita Parler | ecco quando la app sarà di nuovo online

Leggi su computermagazine

(Di martedì 20 aprile 2021)torna disponibile sull’iPhone Store. La app preferita da estrema destra e complottisti USA adegua la procedura di moderazione e ottiene il via libera di Cupertino. I sostenitori di Trump irrompono a Capitol HillEra stato bannato dalla rete per incitamento all’odio dopo l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso,i sostenitori di Trump violarono il parlamento Usa per boicottare la ratifica dell’elezione di Joe Biden alla Casa Bianca. Ora per il social network, tanto caro alla destra radicale americana, sta iniziando il percorso dizione, che prenderà il via dall’App Store. A dare l’annuncio è stata la casa di Cupertino con una lettera ai parlamentari repubblicani Ken Buck, eletto in Colorado, e Mike Lee, dello Utah. Nella ...