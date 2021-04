Università: Poli, 'progetto Pavia conferma che Ubi-Intesa aiuta territori' (Di lunedì 19 aprile 2021) Milano, 19 apr. (Adnkronos) - “Questo eccellente progetto conferma ciò di cui eravamo convinti, ovvero, che l'acquisto di Ubi Banca da parte di Banca Intesa rinnova l'attenzione al territorio che era stata garantita: nei passaggi che si sono verificati, dalla Banca del Monte di Lombardia attraverso i vari istituti di credito che si succeduti, non è cambiata la posizione centrale dei territori, in particolare pavese e milanese". Così Aldo Poli, presidente Fondazione Banca del Monte di Lombardia e nuovo azionista di Intesa Sanpaolo dopo l'integrazione con Ubi, a proposito del progetto che finanzierà undici nuove borse di studio all'Università di Pavia. "L'iniziativa presentata oggi costituisce un importante tassello nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Milano, 19 apr. (Adnkronos) - “Questo eccellenteciò di cui eravamo convinti, ovvero, che l'acquisto di Ubi Banca da parte di Bancarinnova l'attenzione alo che era stata garantita: nei passaggi che si sono verificati, dalla Banca del Monte di Lombardia attraverso i vari istituti di credito che si succeduti, non è cambiata la posizione centrale dei, in particolare pavese e milanese". Così Aldo, presidente Fondazione Banca del Monte di Lombardia e nuovo azionista diSanpaolo dopo l'integrazione con Ubi, a proposito delche finanzierà undici nuove borse di studio all'di. "L'iniziativa presentata oggi costituisce un importante tassello nel ...

Advertising

TV7Benevento : Università: Poli, 'progetto Pavia conferma che Ubi-Intesa aiuta territori'... - marknerazzurro : @PIERPARDO Ricordo gli ultimi anni di università (20anni fa)....tutte le mattine mentre andavo in auto al Poli, lo… - UdcVeneto : RT @AntonioDePoli: L'inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo di #Padova è l'occasione per rimarcare la necessità di rilanciare anche… - MauroAnnunziata : RT @AntonioDePoli: L'inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo di #Padova è l'occasione per rimarcare la necessità di rilanciare anche… - AntonioDePoli : L'inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo di #Padova è l'occasione per rimarcare la necessità di rilanciare… -

Ultime Notizie dalla rete : Università Poli Università Pavia sigla convenzione con Intesa Sanpaolo e Fondazione Monte Lombardia per alta formazione ... Presidente Intesa Sanpaolo, ha voluto ricordare che la convenzione con l'Università di Pavia, una ... Aldo Poli , Presidente Fondazione Banca del Monte di Lombardia, ha ricordato il ruolo storicamente ...

Università Pavia potenzia ricerca, 11 nuove borse triennali ... afferma il rettore dell'Università di Pavia, Francesco Svelto. Si tratta di un "un potente ... sostiene Aldo Poli, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lombardia. .

Università: Poli, 'progetto Pavia conferma che Ubi-Intesa aiuta territori' Metro ... Presidente Intesa Sanpaolo, ha voluto ricordare che la convenzione con l'di Pavia, una ... Aldo, Presidente Fondazione Banca del Monte di Lombardia, ha ricordato il ruolo storicamente ...... afferma il rettore dell'di Pavia, Francesco Svelto. Si tratta di un "un potente ... sostiene Aldo, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lombardia. .