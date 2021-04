Tempesta d'amore, anticipazioni 19 aprile: una brutta sorpresa (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempesta d'amore continuerà a dedicare ampio spazio alla lotta di potere tra Ariane e Christoph, come annunciano le anticipazioni di oggi, lunedì 19 aprile. La perfida Kalenberg ha addirittura sequestrato il suo nemico e lo ha fatto prigioniero nella cantina del Fürstenhof circondato da ordigni esplosivi, pronta ad ucciderlo e a far esplodere l'hotel. Grazie al tempestivo intervento di Franzi e Tim, però, il suo piano è stato sventato e il giovane Saalfeld ha disinnescato la bomba con il prezioso aiuto della sua ex fidanzata. Franzi, dal canto suo, dopo l'accaduto, sarà molto confusa e non sa la sentirà più di sposarsi in Danimarca con Steffen, ma comunicherà al ragazzo la sua volontà di aspettare la data che avevano scelto all'inizio. Intanto, Selina sarà molto turbata per la situazione e non riuscirà a credere che ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 19 aprile 2021)d'continuerà a dedicare ampio spazio alla lotta di potere tra Ariane e Christoph, come annunciano ledi oggi, lunedì 19. La perfida Kalenberg ha addirittura sequestrato il suo nemico e lo ha fatto prigioniero nella cantina del Fürstenhof circondato da ordigni esplosivi, pronta ad ucciderlo e a far esplodere l'hotel. Grazie al tempestivo intervento di Franzi e Tim, però, il suo piano è stato sventato e il giovane Saalfeld ha disinnescato la bomba con il prezioso aiuto della sua ex fidanzata. Franzi, dal canto suo, dopo l'accaduto, sarà molto confusa e non sa la sentirà più di sposarsi in Danimarca con Steffen, ma comunicherà al ragazzo la sua volontà di aspettare la data che avevano scelto all'inizio. Intanto, Selina sarà molto turbata per la situazione e non riuscirà a credere che ...

