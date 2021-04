Superlega, Uefa contro Agnelli: “Una delusione, ha mentito” (Di lunedì 19 aprile 2021) “Agnelli, la più grande delusione di tutti. Non ho mai visto un uomo mentire così di continuo”. Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, attacca Andrea Agnelli. “Ho parlato con lui sabato pomeriggio, mi ha detto che erano solo voci”, dice Ceferin riferendosi ai contatti con il presidente della Juventus, ormai ex presidente dell’Eca, sulla Superlega. La Juve è tra i 12 club che hanno fondato Superlega. La Uefa, con le federazioni nazionali, minaccia sanzioni durissime?. La Superlega è una proposta orribile, i pochi club aderenti sono mossi da avidità. I giocatori impegnati in Superlega non giocheranno né il Mondiale né l’Europeo. E’ uno sputo a chi ama il calcio, non lasceremo che ce lo portino via”, dice Ceferin La nuova ... Leggi su funweek (Di lunedì 19 aprile 2021) “, la più grandedi tutti. Non ho mai visto un uomo mentire così di continuo”. Aleksander Ceferin, presidente della, attacca Andrea. “Ho parlato con lui sabato pomeriggio, mi ha detto che erano solo voci”, dice Ceferin riferendosi ai contatti con il presidente della Juventus, ormai ex presidente dell’Eca, sulla. La Juve è tra i 12 club che hanno fondato. La, con le federazioni nazionali, minaccia sanzioni durissime?. Laè una proposta orribile, i pochi club aderenti sono mossi da avidità. I giocatori impegnati innon giocheranno né il Mondiale né l’Europeo. E’ uno sputo a chi ama il calcio, non lasceremo che ce lo portino via”, dice Ceferin La nuova ...

