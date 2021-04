Slittano le nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Advertising

infoitcultura : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, slittano le nozze: «I tempi sono cambiati» - VanityFairIt : Il gossip parlava di matrimonio in vista per la showgirl e l’ex ciclista, ma lei sui social smentisce - JoIloveJu : Ste nozze slittano sempre ( guarda caso ) ... verso luglio si lasceranno ( segnatevelo ). ?????? - disagio_tv : Slittano le nozze di Can Yaman e Diletta Leotta? -

Ultime Notizie dalla rete : Slittano nozze

TGCOM

E invece, stando a quando dichiarato dalla showgirl sul suo profilo Instagram, pare che il progetto sia stato messo momentaneamente in stand - by: " Se ho in mente leo mi va bene la convivenza?...Nessuna crisi dietro il ripensamento di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due sembravano prossimi alle, ma poi una frase sospetta della showgirl ha fatto tremare i follower. Lei rispondendo a un fan che le chiedeva del matrimonio ha detto: 'I tempi sono cambiati'. Ma non si tratta di sentimenti ...Damiano Carrara ha allarmato i propri fan dopo aver raccontato che la fidanzata ha avuto un incidente: ecco cosa è successo.I follower si chiedono anche come mai Cecilia e Ignazio non siano volati alle Maldive insieme a Belen e Antonino Spinalbese proprio come loro a pubblicizzare i costumi del brand delle sorelle. Nessuna ...