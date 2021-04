Salento | grandine | “colpo di grazia” Coldiretti Puglia

(Di lunedì 19 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso da: Grandinata violenta e improvvisa sul, con i campi imbiancati in pochi minuti nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto, l’ennesimoinferto a patate, ortaggi, vigneti e uliveti, dopo la gelata killer dell’8 e 9 aprile scorsi. E’ quanto denuncia, dopo la grandinata improvvisa, l’evento più temuto nelle campagne perché in una manciata di minuti distrugge il lavoro di un intero anno. Da Avetrana a Torricella fino a Sava, da Francavilla Fontana a Villa Castelli, da Gallipoli a Maglie, Scorrano, Taurisano, Trepuzzi, Campi Salentina, fino a Monteroni e Corigliano, dove la repentina ondata di maltempo – dice– a macchia di leopardo ha arrecato danni ...

