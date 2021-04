Rudy Zerbi tornato single | perché è finita con Maria Soledad

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il giudice di ‘Amici’ e presenza fissa di molti programmi Mediaset Temporini. (Facebook)Uno dei protagonisti della televisione italiana,, figlio d’arte in quanto suo padre è il noto conduttore Davide Mengacci, sarebbe. L’annuncio è arrivato dal diretto interessato nei giorni scorsi e adesso arriva anche la conferma alle sue parole. Il giudice di ‘Amici diDe Filippi avrebbe infatti chiuso la sua relazione conTemporini. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>Temporini, chi è la compagna diI due stavano insieme da diverso tempo e dal loro amore è nato Leo, il quarto figlio per il produttore discografico, infatti il ...

Advertising

AmiciUfficiale : Il prof Rudy Zerbi incontra Deddy per parlare con lui del guanto di sfida e della possibilità di cantare 'Tu sì ‘na… - AmiciUfficiale : Sabato si avvicina e il prof Rudy Zerbi lancia un guanto di sfida: Sangiovanni da un lato e Aka7Even e Tancredi dal… - SguardoSfumato : RT @FFucsia: a rudy zerbi voglio solo dire: TE PIACEREBBE ESSERE LORO #Amici20 - bookedtrain : anche rudy zerbi fermo qua - Serendi40523901 : @IMTaeWinterBear CI VUOLE RUDY ZERBI?! -

Ultime Notizie dalla rete : Rudy Zerbi

Corriere dell'Umbria

Mozzarella e pomodoro, perché l'insalata caprese non è un piatto leggero (da spiaggia) La nutrizionista Anna Masi in diretta cone Laura Antonini.Gli è stato chiesto anche di fermarsi per giudicare la sfida tra Alessandra Celentano,, Arisa e Lorella Cuccarini. Dal punto di vista della vita privata l'interprete ha 4 figli tra cui il ...Martina Miliddi, l’ultima eliminata dal serale di Amici. Un’esclusione che non ha mancato di generare reazioni. Una, in particolare, non è passata inosservata… Martina Miliddi eliminata al ballottaggi ...Enula Bareggi rompe il silenzio su Alessandro Cavallo dopo Amici: "C'è solo una bella amicizia" L'eliminazione di Enula Bareggi da Amici 20 ha fatto molto ...