Protesta dei ristoratori sull' A1 | investito un manifestante | video

Leggi su panorama

(Di lunedì 19 aprile 2021) Momenti di tensione quest'oggi'A1 per una nuovadei. I manifestanti hanno bloccato il tratto tra Firenze Sud e Incisa Valdarno, causando diversi disagi alla circolazione. Un'automobilista ha persino forzato il blocco, investendo uno dei manifestanti. L'uomo, fortunatamente, non ha riportato conseguenze gravi e si è subito rialzato. Ildell'incidente è stato diffuso su Facebook. Guarda tutti iRoma, scontri tra polizia e manifestanti in piazza MontecitorioTensioni e scontri in piazza Montecitorio, dove si è svolta ieri la ...Gori BergamoManifestazione NoneManifestantiDpcm Zona Rossa Cosenza Calabria None