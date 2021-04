Nasce la SuperLega con Inter | Milan e Juve Uefa | “Agnelli è la più grande delusione di tutti”

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 19 aprile 2021) Dodici prestigiosi club europei di calcio hanno annunciato oggi congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, governata dai Club Fondatori., Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona,ntus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham hannoaderito in qualità di Club Fondatori. Altri tre aderiranno prima dell'inizio della stagione.La nuova competizione prevede 20 club partecipanti di cui 15 Club Fondatori e un meccanismo di qualificazione per altre 5 squadre, che verranno selezionate ogni anno in base ai risultati conseguiti nella stagione precedente. Partite infrasettimanali.Restano salvi i campionati nazionali cui le squadre continueranno a partecipare. Si parte ad agosto con i club partecipanti ...